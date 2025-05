Martina Carbonaro il padre Marcello | Alessio mi ha detto che andava a fare la doccia e ho capito

Scopri la tragica vicenda di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa ad Afragola, e le parole di suo padre Marcello nel racconto esclusivo a Storie Italiane su Rai1. Un dramma che mette in luce le drammatiche conseguenze di un episodio di violenza e dolore familiare.

Alessio mi ha detto che stava andando a fare la doccia, si è buttato la zappa sui piedi. Dopo l’omicidio, lui è tornato a casa, si è andato a fare la doccia, ha mangiato ed è uscito” racconta a Storie Italiane su Rai1 Marcello Carbonaro, il padre della 14enne Martina, uccisa dall’ex ad Afragola a colpi di pietra. “Si è fatto una doccia, cioè si è tolto i panni sporchi del delitto e non si sa dove siano andati a finire”, ha aggiunto la madre parlando di Alessio Tucci, 19 anni a luglio, fermato per il femminicidio della 14enne. La ragazza lo aveva lasciato dopo aver ricevuto uno schiaffo. “Lui ci ha aiutato con le ricerche, forse aveva paura di parlare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Martina Carbonaro, il padre Marcello: “Alessio mi ha detto che andava a fare la doccia e ho capito”

