Martina Carbonaro il padre | Ero in macchina con lui ecco quando ho capito tutto

Martina Carbonaro, una giovane vittima di un grave dramma, ha vissuto momenti di paura e dolore che hanno sconvolto la sua famiglia. In un'intervista toccante, il padre descrive come abbia scoperto troppo tardi l'identità dell'assassino, condividendo con lui momenti quotidiani senza sospettare nulla. Una storia che evidenzia il dolore di una famiglia colpita da una tragedia inaspettata e sconvolgente.

AFRAGOLA (Napoli) – La voce di Marcello Carbonaro è spezzata dal dolore e dallo shock. L’uomo, padre della giovane Martina, ha raccontato a Repubblica l’orrore di aver inconsapevolmente condiviso momenti quotidiani con chi avrebbe poi brutalmente massacrato sua figlia. “Avevo in macchina con me l’assassino di mia figlia e non lo sapevo”, dice. Si riferisce a Alessio Tucci, il ragazzo che da tempo frequentava Martina e che, secondo le indagini, l’ha uccisa con una violenza atroce, all’interno di un edificio abbandonato del quartiere. “Alessio che per me era come un altro figlio, me lo sono portato al mare, mangiava a casa mia, a volte dormiva pure da noi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Martina Carbonaro, il padre: “Ero in macchina con lui, ecco quando ho capito tutto”

