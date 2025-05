Martina Carbonaro i genitori | Durante le ricerche il padre di Alessio Tucci ci ha detto vostra figlia sta dentro una casa Come se sapesse che lui l' aveva uccisa

Martina Carbonaro, la giovane di Afragola desiderosa di vivere e di futuro, è stata tragicamente uccisa dall'ex fidanzato Alessio Tucci. Durante le ricerche, il padre di Alessio ha fatto un'affermazione inquietante, alimentando i sospetti e il dolore della famiglia. Fiorenza Cossentino, madre di Martina, si confronta con il dolore e la lotta per la verità.

«Ho iniziato a dubitare subito di lui». Fiorenza Cossentino, la mamma di Martina Carbonaro, la 14enne di Afragola (Napoli) uccisa dall'ex fidanzato Alessio Tucci, 19 anni, non riesce. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Martina Carbonaro, i genitori: «Durante le ricerche il padre di Alessio Tucci ci ha detto "vostra figlia sta dentro una casa". Come se sapesse che lui l'aveva uccisa»

Afragola, tragica conferma: è della 14enne Martina Carbonaro il corpo ritrovato senza vita - Ad Afragola, si è giunta una tragica conferma: il corpo rinvenuto senza vita è quello di Martina Carbonaro, la 14enne scomparsa lunedì. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Martina Carbonaro Genitori Durante Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Martina Carbonaro, la mamma: «Alessio e la doccia per pulire il sangue, mio marito aveva capito. Sua madre mi; Femminicidio Martina Carbonaro, 2mila alla fiaccolata ad Afragola: Amore non uccide FOTO; La mamma di Martina Carbonaro, uccisa ad Afragola: «Alessio fingeva di non sapere, aiutava nelle ricerche. Poi ha detto della doccia e mio marito ha capito»; Omicidio Martina Carbonaro, l'ex confessa il delitto: assassinata brutalmente forse con una pietra. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Martina Carbonaro, lo sfogo del padre: "Avevo l'assassino di mia figlia in macchina e non lo sapevo"- VIDEO - Si terrà domani, nel carcere di Poggioreale di Napoli, l'udienza di convalida del fermo per omicidio pluriaggravato e occultamento di cadavere notificato ieri ad Alessio Tucci (difeso dall' avvocato M ... 🔗Riporta affaritaliani.it

“L’assassino di nostra figlia era in auto con noi e non lo sapevamo”. Lo straziante racconto dei genitori di Martina Carbonaro - Nelle ore immediatamente successive alla scomparsa della 14enne l’ex fidanzato, Alessio Tucci, aveva affiancato i genitori della ragazza nelle ricerche. Ma alcune sue parole avevano insospettito il pa ... 🔗Secondo quotidiano.net

La madre di Martina Carbonaro: «Aveva conosciuto un ragazzo sui social con cui si sfogava, Alessio pensava l'avesse tradito» - «Mia figlia tramite social ha conosciuto un ragazzo con cui si sfogava, Alessio pensava l'avesse tradita» ha raccontato a Storie Italiane su Rai 1 con Eleonora Daniele, la mamma ... 🔗Riporta ilmattino.it