martina carbonaro al tg1 le ultime immagini della coppia quel gesto di affetto poi la morte

Scopri le ultime immagini esclusive di Martina Carbonaro al Tg1, mentre ascoltiamo il suo commovente racconto tra affetto e dolore. In un fermo immagine sgranato, si rivela il tragico percorso di una ragazza di 14 anni, protagonisti di un momento di vita e tragica fine lungo le strade di Afragola.

Nel fermo di un’immagine sgranata, la vita di una ragazza di quattordici anni si avvia verso la sua fine. Nelle riprese mostrate in esclusiva dal Tg1, Martina Carbonaro cammina accanto a un’amica, in un pomeriggio apparentemente qualunque, lungo una strada trafficata di Afragola. Porta con sé un piccolo vasetto di yogurt. Poco dopo, l’amica si allontana. Martina resta da sola, ma non per molto. Appare allora Alessio Tucci, diciannove anni, l’ex fidanzato. I due si incrociano, si parlano, e Martina gli porge lo yogurt, come un dono semplice e silenzioso. È un gesto di affetto, forse di pace, che prelude a ciò che nessuno avrebbe potuto immaginare. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it