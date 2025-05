Martina aveva 14 anni | uccisa perché voleva dire basta

Martina Carbonaro aveva appena 14 anni: un'età in cui si dovrebbe solo sognare e crescere, ma che purtroppo si è trasformata in un tragico simbolo di ingiustizia. La sua storia mette in discussione il senso di protezione e rispetto che ogni bambino merita, ricordandoci quanto sia fondamentale contrastare ogni forma di violenza e abusi sui più giovani.

Martina Carbonaro aveva solo 14 anni. Quattordici. Non abbastanza per votare, per firmare un contratto, per guidare. Ma abbastanza, secondo chi l’ha uccisa, per decidere che la sua vita doveva finire. Era poco più che una bambina, eppure è stata trattata come un oggetto da possedere. E quando ha detto “basta”, ha firmato la sua condanna a morte. Martina è morta per un motivo solo: ha scelto di andarsene. Ha avuto il coraggio di uscire da una relazione malata. E questa libertà, per qualcuno, è stata intollerabile. Non era solo una storia d’amore: era controllo, possesso, ossessione. Troppo spesso si parla di gelosia. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it