marta cecconi racconta sintomi debilitanti e sfide quotidiane nell ipoparatiroidismo

Marta Cecconi, presidente dell'Associazione Pazienti con Ipoparatiroidismo (APPI), condivide la sua esperienza di vita tra sintomi debilitanti e sfide quotidiane causate dall'ipoparatiroidismo. Un racconto che mette in luce quanto questa condizione influisca sulla capacità di affrontare anche le attività più semplici, offrendo uno sguardo autentico e solidale sulla malattia.

La difficile convivenza con l'ipoparatiroidismo implica sfide quotidiane che rendono persino le attività più semplici un'impresa ardua. Marta Cecconi, presidente dell'Associazione pazienti con ipo paratiroidismo (Appi), condivide il vissuto di chi si trova a dover fronteggiare sintomi debilitanti, come formicolii, contrazioni e parestesie agli arti, che limitano drasticamente la possibilità di compiere azioni basilari come .