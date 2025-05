Marquinhos | Ho un’altra opportunità e ora voglio vincere la coppa

Marquinhos, capitano del PSG, si prepara con entusiasmo alla sua seconda finale di Champions League, dopo averla persa nel 2020 contro il Bayern Monaco. Ora l’opportunità di conquistare il trofeo contro l’Inter rappresenta per lui una grande emozione e una nuova chance di vincere. Scopri come il leader del PSG affronta questa importante sfida e la sua determinazione a sollevare finalmente la coppa.

Marquinhos ha perso la prima finale di Champions League giocata, quella del 2020 contro il Bayern Monaco. Ora ha una nuova opportunità contro l'Inter. OPPORTUNITÀ – Il capitano del Psg Marquinhos, raggiunto da TNT Sports, così sulla finale con l'Inter: « Sì, è vero è davvero una bellissima emozione da provare. Penso che arrivare in finale è davvero molto molto difficile. Abbiamo visto durante la stagione le difficoltà che abbiamo avuto durante tutto il percorso che abbiamo fatto. Ed è per questo che dobbiamo, dobbiamo dare valore a questo momento. In finale, ci sono arrivato una volta e adesso ho di nuovo un'altra occasione.