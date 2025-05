Marnate si ferma per l’ultimo saluto a Matteo Scarabelli | È morto da eroe

Marnate si ferma per l’ultimo saluto a Matteo Scarabelli, l’eroe che ha sacrificato la vita per salvare un amico nelle acque gelide del Toce. La sua risposta immediata e altruista rappresenta un gesto di grande coraggio e cuore. Oggi, la comunità ricorda con rispetto e commozione il suo eroismo.

Marnate, 29 maggio 2025 – Non ha esitato un istante Matteo Scarabelli quando domenica ha visto in gravi difficoltà l’amico scivolato nelle acque gelide del Toce, alle Marmitte dei Giganti, in Valle Antigorio, meta della gita domenicale con le loro famiglie e si è gettato nel fiume, un gesto di grande altruismo che ha pagato con la vita. Oggi pomeriggio alle 14.30 a Marnate, dove risiedeva, nella chiesa di Sant’Ilario saranno celebrati i funerali, il comune ha proclamato il lutto cittadino. La famiglia. Scarabelli, 50 anni, è riuscito a salvare l’amico, aiutandolo ad aggrapparsi ad alcuni rami di albero ma per lui non c’è stato nulla da fare: mentre salvava una vita perdeva la sua, trascinato via dalla corrente, inghiottito dal fiume, una tragedia che si è consumata davanti agli occhi dei suoi familiari, la moglie Jessica e le due figlie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Marnate si ferma per l’ultimo saluto a Matteo Scarabelli: “È morto da eroe”

Marnate piange Matteo Scarabelli, l’allenatore di calcio morto nelle acque gelide del Toce alle Marmitte dei Giganti - Marnate è in lutto per la prematura scomparsa di Matteo Scarabelli, 51 anni, noto allenatore di calcio, tragicamente annegato nelle gelide acque del fiume Toce alle Marmitte dei Giganti. 🔗continua a leggere

