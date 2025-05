Mario stammi a sentire Isola dei Famosi Simona Ventura contro Adinolfi | cosa gli ha detto

Scopri cosa è successo durante l'ultima puntata dell’Isola dei Famosi del 28 maggio, tra eliminazioni shock, il ritiro di Carly Tommasini e lo scontro tra Simona Ventura e Mario Adinolfi. Un episodio ricco di tensioni e colpi di scena che ha tenuto il pubblico col fiato sospeso.

Puntata molto importante quella dell’ Isola dei Famosi del 28 maggio, che ha decretato l’eliminazione di Alessia Fabiani per mano del televoto e il ritiro ufficiale di Carly Tommasini per problemi di salute. Ma durante la diretta c’è stato anche uno scontro tra Simona Ventura e Mario Adinolfi. L’opinionista dell’Isola dei Famosi se l’è presa col concorrente per via di una sua dichiarazione fatta nei giorni scorsi. Quindi, Simona Ventura ha deciso di parlare in maniera chiara soffermandosi tra l’altro su un avvenimento della sua vita privata che ha portato come esempio emblematico per smentire la teoria di Adinolfi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it