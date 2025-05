Mario Adinolfi anche meno Teresanna Pugliese leader | le pagelle dell' Isola dei Famosi

Scopri le pagelle della quarta puntata de L'Isola dei Famosi, andata in onda mercoledì sera, con analisi sui protagonisti come Mario Adinolfi e Teresanna Pugliese. Un focus sulle performance e sugli sviluppi più interessanti di questa emozionante edizione del reality.

È andata in onda mercoledì sera la quarta puntata dell'Isola dei Famosi. Ecco le pagelle dei concorrenti del reality. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Mario Adinolfi anche meno, Teresanna Pugliese leader: le pagelle dell'Isola dei Famosi

Isola dei Famosi 2025: eliminato, nominati e la farsa di Angelo Famao e Leonardo Brum. Le pagelle della seconda puntata - Nella seconda puntata dell'Isola dei Famosi 2025, andata in onda lunedì 12 maggio, tra lacrime e polemiche si è consumata una nuova eliminazione. 🔗continua a leggere

Ne parlano su altre fonti

Isola, Adinolfi accusa Teresanna: “Voi giovani volete fare i furbi”, nuove tensioni; Teresanna pugliese critica duramente mario adinolfi all’isola dei famosi 2025 tra polemiche e tensioni; È scontro totale a L'Isola, Adinolfi finisce sotto accusa: “Mi fanno vomitare le tue idee” (VIDEO); Isola, Adinolfi accusa Teresanna: Voi giovani volete fare i furbi, nuove tensioni. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Mario Adinolfi anche meno, Teresanna Pugliese leader: le pagelle dell'Isola dei Famosi - È andata in onda mercoledì sera la quarta puntata dell'Isola dei Famosi. Ecco le pagelle dei concorrenti del reality ... 🔗msn.com scrive

Isola dei Famosi, tutti contro Mario Adinolfi: «Sono stato vittima di bodyshaming» - Mario Adinolfi è uno dei protagonisti assoluti dell'Isola dei Famosi. Provocatore nato, lancia spesso frecciatine e battute in attesa che qualcuno tra i naufraghi gli risponda per dare vita a veri e ... 🔗Come scrive ilmattino.it

Isola dei Famosi, scoppia tra Mario Adinolfi e Teresanna Pugliese: "Attacchi chi non c'è, è il tuo stile da vigliacca" - All'Isola dei Famosi, continuano le tensioni tra i giovani e i Senatori. 🔗Secondo comingsoon.it

Isola 19, Mario Adinolfi contro Teresanna Pugliese Vigliacca, usi Chiara come scudo