Mariano Comense accoltellò la ex compagna e diede fuoco alla casa | otto anni di carcere

Mariano Comense è stato condannato a otto anni di carcere per aver accoltellato la sua ex compagna, con cui conviveva in via Montegrappa, e aver provocato un incendio nell’appartamento. L’episodio, ricco di tensione e violenza, ha portato all’arresto e a una condanna severa per i gravi comportamenti.

Mariano Comense, 29 maggio 2025 – Aveva accoltellato l’ex compagna, con cui conviveva in un’abitazione di via Montegrappa a Mariano Comense. Si era impossessato di una borsa al cui interno c’erano 500 euro e i documenti della donna, per poi dare fuoco a un trolley e al letto, prima di scappare, sfuggendo alle ricerche dei carabinieri per ventiquattro ore. Una scia di violenze per le quali ieri Salvatore D’Addetta, 68 anni, è stato condannato a 8 anni di reclusione, al termine del processo con rito abbreviato che si è svolto davanti al Gup di Como, Walter Lietti, nel quale era accusato di tentato omicidio, rapina, danneggiamento seguito da incendio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Mariano Comense, accoltellò la ex compagna e diede fuoco alla casa: otto anni di carcere

