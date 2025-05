Maria Grazia Chiuri lascia la direzione artistica di Dior, segnando la fine di un'epoca di creatività e innovazione. La sfilata Cruise 2026 a Roma è stata la sua ultima presentazione come stilista della storica maison, aprendo un nuovo capitolo per Dior sotto la guida di Jona.

Roma, 29 maggio 2025 - . A rendere ufficiale la notizia è la storica maison di alta moda che oggi fa parte del gruppo del lusso Lvmh. La sfilata Cruise 2026 tenutasi a Roma martedì scorso è stata quindi l'ultima al timone della casa di moda per Chiuri, che dovrebbe passare il testimone a Jonathan Anderson, il quale da aprile è stilista della linea maschile di Dior. "Dopo nove anni, lascio la maison Dior felice della straordinaria opportunità che mi è stata data", spiega la stilista. "Vorrei ringraziare il signor Arnault per la fiducia accordatami e Delphine per il suo supporto". 🔗 Leggi su Quotidiano.net