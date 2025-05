Maria Grazia Chiuri lascia Dior

Maria Grazia Chiuri lascia il suo ruolo di direttrice creativa di Dior dopo nove anni, come annunciato personalmente tramite un post su Instagram. L'addio della stilista segna una nuova fase per la maison, ringraziando Monsieur Arnault e Delphine per il loro supporto e fiducia.

Maria Grazia Chiuri, direttrice creativa di Dior, lascerĂ la maison. Ad annunciarlo è stata la stessa stilista con un post sul suo profilo Instagram. “Dopo nove anni, lascio Dior, grata per avuto questa straordinaria opportunitĂ . Vorrei ringraziare Monsieur Arnault per la fiducia che mi ha accordato e Delphine per il suo sostegno. Sono particolarmente riconoscente per il lavoro svolto dai miei team e dagli atelier. Il loro talento e la loro competenza mi hanno permesso di realizzare la mia visione di una moda femminile impegnata, in dialogo stretto con diverse generazioni di artiste. Insieme, abbiamo scritto un capitolo straordinario e di grande impatto, di cui sono immensamente orgoglioso”, si legge nel post. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Maria Grazia Chiuri lascia Dior

Maria Grazia Chiudi lascia Dior: “Insieme abbiamo scritto un capitolo notevole e significativo”. L’annuncio dopo la sfilata-evento a Roma - Maria Grazia Chiuri lascia Dior, segnando la fine di un'importante era creativa alla maison. Dopo quasi un decennio di successi, la stilista romana ha annunciato il suo addio in un momento di grande fermento, subito dopo la sfilata Cruise 2026 a Roma, lasciando un’ereditĂ significativa nel mondo della moda. 🔗continua a leggere

