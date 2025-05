Maria Grazia Chiuri lascia Dior | Insieme abbiamo scritto un capitolo notevole e significativo L’annuncio dopo la sfilata-evento a Roma

Maria Grazia Chiuri lascia Dior dopo quasi un decennio di successi e innovazioni nella maison di moda. L'annuncio, arrivato subito dopo la sfilata a Roma, segna la fine di un capitolo importante nella storia creativa del brand, lasciando il pubblico e il settore fashion in attesa di scoprire i futuri sviluppi.

Maria Grazia Chiuri lascia Dior. Dopo quasi un decennio al timone creativo delle collezioni donna di Dior, la stilista romana ha comunicato la sua decisione di lasciare la maison- L’annuncio era nell’aria da tempo ed è arrivato a meno di 48 ore dalla sfilata-evento a Villa Torlonia, nella sua Roma, per la Cruise 2026, attraverso un messaggio diffuso sui suoi canali social. “Dopo nove anni, lascio Dior con la gioia di aver avuto questa straordinaria opportunità”, ha esordito Maria Grazia Chiuri nel suo comunicato, parole che riflettono gratitudine per il lungo e intenso percorso compiuto. Nel suo messaggio, la stilista ha voluto esprimere un profondo ringraziamento alle figure chiave che hanno creduto in lei e l’hanno supportata in questa avventura: “Vorrei ringraziare Monsieur Arnault Bernard Arnault, Presidente e Ceo del gruppo LVMH, proprietario di Dior, ndr per aver riposto la sua fiducia in me e Delphine Arnault, figura di spicco del gruppo, ndr per il suo supporto”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it