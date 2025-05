Maria Grazia Chiuri lascia Dior dopo 9 anni | “Qui ho realizzato la mia visione di moda femminile impegnata”

Dopo nove anni di successo, Maria Grazia Chiuri lascia Dior, annunciando di aver realizzato la sua visione di moda femminile impegnata. Scopri di piĂą su questa importante svolta nella sfera della moda e sul futuro della Maison.

Con un annuncio pubblicato sul profilo Instagram di Dior, la stilista ha annunciato di aver lasciato la direzione creativa della Maison.

Maria Grazia Chiudi lascia Dior: “Insieme abbiamo scritto un capitolo notevole e significativo”. L’annuncio dopo la sfilata-evento a Roma - Maria Grazia Chiuri lascia Dior, segnando la fine di un'importante era creativa alla maison. Dopo quasi un decennio di successi, la stilista romana ha annunciato il suo addio in un momento di grande fermento, subito dopo la sfilata Cruise 2026 a Roma, lasciando un’ereditĂ significativa nel mondo della moda. 🔗continua a leggere

