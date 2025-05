Maria Grazia Chiuri lascia Dior dopo 9 anni | ecco chi sarà il successore

Dopo nove anni di successi, Maria Grazia Chiuri lascia Dior, segnando la fine di un'era per la celebre maison di moda. Scopri chi sarà il suo nuovo successore e le prospettive per il futuro del brand. Restate aggiornati sugli sviluppi di questa importante transizione nel mondo del lusso.

Maria Grazia Chiuri lascia Dior. La notizia è ufficiale: dopo nove anni alla guida della celebre maison francese, la stilista italiana saluta il brand con un messaggio commosso su Instagram.. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Maria Grazia Chiuri lascia Dior dopo 9 anni: ecco chi sarà il successore

