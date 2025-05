Maria Denisa Adas scomparsa l’avvocato | Non la conosco mai fatto sesso a pagamento Non credo sia ancora viva

Sono passate due settimane dalla scomparsa di Maria Denisa Adas, una donna romena residente a Roma e scomparsa a Prato tra il 15 e il 16 maggio. La sua scomparsa ha suscitato grande preoccupazione, e il mistero sulla sua sorte si infittisce ogni giorno di più. Restano aperti molti interrogativi, mentre le ricerche continuano senza risposte certe.

Sono passate due settimane dalla scomparsa di Maria Denisa Adas, ma il mistero si infittisce ogni giorno di più. La trentenne di origine romena, residente a Roma, si trovava a Prato la notte tra il 15 e il 16 maggio quando di lei si sono perse le tracce. Da allora nessuna segnalazione, nessuna conferma, solo timori crescenti e una catena di elementi poco chiari che ruotano intorno alla vicenda. Leggi anche: Denisa Adas scomparsa: le ultime due telefonate nella notte del rapimento La madre indagata per intralcio alle indagini. Tra gli elementi più controversi dell'indagine c'è la posizione della madre di Denisa, Cristina, oggi indagata per false informazioni fornite agli inquirenti.

Denisa Maria Adas scomparsa a Prato, ritrovata l'auto ma i telefoni sono spenti: ore d'ansia per la 30enne di Roma - Ore di angoscia per Denisa Maria Adas, 30enne romena scomparsa da Prato da giovedì 15 maggio. Ritrovata l'auto, ma i suoi telefoni sono spenti, alimentando il mistero sulla sua sorte.

