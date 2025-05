Maria Denisa Adas cosa c’entra l’avvocato nella sua sparizione?

Scopri i dettagli sulla scomparsa di Maria Denisa Adas e il coinvolgimento dell'avvocato Marco Crocitta, sospettato di essere collegato al mistero. La vicenda solleva importanti domande sul ruolo legale e le indagini in corso, con la madre della vittima ora sotto indagine per omissioni.

Si parla di Marco Crocitta. Marco Crocitta è l’avvocato che sarebbe coinvolto nella sparizione di Denisa Maria Adas. La donna, sex worker non si trova più dal 15 maggio. Attualmente è sotto indagini la madre: la donna è rea di non aver raccontato agli inquirenti di aver saputo dell’ipotetico rapimento della figlia e di come un avvocato si fosse offerto di fare da mediatore. Oggi, proprio Crocitta ha dato la sua versione dei fatti a Il Messaggero. «Credo ci sia un errore, io non mi sono mai offerto di mediare. C’è uno sbaglio». Poi, dice che Denisa non l’ha«mai incontrata. Non la conosco e aggiungo che non sono mai andato a fare sesso a pagamento in tutta la mia vita». 🔗 Leggi su 361magazine.com