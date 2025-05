Maria Carolina di Borbone incidente in moto per la principessa | Viva per miracolo

Maria Carolina di Borbone ha vissuto un grave incidente in moto, ma, per miracolo, è uscita viva. La principessa ha condiviso il suo spavento sui social, lanciando un importante appello ai giovani sulla sicurezza stradale. Un episodio che sottolinea l'importanza di prestare massima attenzione alla guida.

«Mi sono schiantata contro un muro. Sono incredibilmente fortunata a essere viva», ha scritto sui social. Lanciando un appello ai giovani sulla sicurezza stradale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Maria Carolina di Borbone, incidente in moto per la principessa : «Viva per miracolo»

Scarsa autostima, relazioni sbagliate, bisogno costante di approvazione: molte di queste dinamiche nascono dalla difficoltà di riconoscere la propria parte più autentica e di dar voce ai propri reali bisogni. Imparare a guardarsi dentro non è però così semplice. Da dove partire? A spiegarlo nel loro nuovo libro sono Anna De Simone e Ana Maria Sepe, fondatrici di Psicoadvisor. I loro consigli - Scoprire la propria autenticità è il primo passo per superare la scarsa autostima e il bisogno di approvazione altrui. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Maria Carolina Borbone Incidente Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Incidente in moto per la principessa Maria Carolina di Borbone: Viva per miracolo grazie al casco; Incidente in moto per la principessa Maria Carolina di Borbone | “Viva per miracolo grazie al casco”; Incidente in moto per la principessa Maria Carolina di Borbone: “Salva per miracolo grazie al casco”; Viva per miracolo La famosa vittima di un drammatico incidente: tragedia sfiorata. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Maria Carolina di Borbone, incidente in moto per la principessa : «Viva per miracolo» - «Mi sono schiantata contro un muro. Sono incredibilmente fortunata a essere viva», ha scritto sui social. Lanciando un appello ai giovani sulla sicurezza stradale ... 🔗Scrive vanityfair.it

Tragico incidente in moto per Maria Carolina di Borbone - Maria Carolina di Borbone delle Due Sicilie, primogenita del principe Carlo e della principessa Camilla, duchi di Castro, coinvolta in un grave incidente in moto: le sue prime parole dopo l’impatto. 🔗Riporta notizie.it

Maria Carolina di Borbone: l’incidente in moto e l’importanza della sicurezza stradale - Maria Carolina, principessa di 22 anni, racconta il suo drammatico incidente in moto e promuove la sicurezza stradale sui social media, esprimendo gratitudine per essere viva e resilienza nel superare ... 🔗Segnala ecodelcinema.com