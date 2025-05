Margherita Gamberini | Il mio Piccolo Coro

Scopri la storia di Margherita Gamberini, fondatrice di "Il mio piccolo coro" a Bologna, un’artista appassionata con una formazione artistica completa. Con il suo talento e dedizione, porta la musica nelle vite di molti, unendo passione e professionalità nel cuore della città.

Bologna, 29 maggio 2025 – E’ nata a Bologna quasi 29 anni fa, città che ha sempre chiamato ‘casa’. Da un mese, ovvero da quando si è sposata, vive poco fuori, a Casalecchio di Reno. Laureata in Lettere classiche e diplomata in Didattica della musica, Sassofono e Musica d’insieme per fiati al Conservatorio Martini, Margherita Gamberini è da qualche mese la nuova direttrice del Piccolo Coro dell’Antoniano. I ricordi legati allo Zecchino d’Oro risalgono a quando era una bambina. Anzi, già una piccola musicista perché ha iniziato a suonare il pianoforte a sei anni. È la più grande di cinque fratelli e racconta che quando la mamma accendeva la tv, ad incantarla era lo strano meccanismo televisivo: chissà come facevano quei bimbi, piccoli quanto lei, ad apparire sullo schermo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it