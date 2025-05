Margherita Colombo trovata morta in casa accanto al figlio incosciente l' autopsia rivela | È stata soffocata

La tragica morte di Margherita Colombo, trovata senza vita a Cassina, in provincia di Lecco, ha suscitato molte domande. L'autopsia ha chiarito che si è trattato di un soffocamento, smentendo la prima ipotesi di overdose di psicofarmaci.

Soffocamento. E non overdose di psicofarmaci come inizialmente ipotizzato. Margherita Colombo, la donna di 73 anni trovata senza vita il 18 novembre scorso nella sua casa di Cassina, piccolo Comune della provincia di Lecco, potrebbe essere stata strangolata. Accanto al cadavere era stato. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Margherita Colombo trovata morta in casa accanto al figlio incosciente, l'autopsia rivela: "È stata soffocata"

Cassina Valsassina: Margherita Colombo morta per soffocamento. Si aggrava la posizione del figlio - Nella piccola comunità di Cassina Valsassina, si apre una nuova fase nel caso della morte di Margherita Colombo, la pensionata trovata senza vita lo scorso autunno. 🔗continua a leggere

