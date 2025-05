Maresca | La vittoria della Conference può essere l’inizio di una nuova era dobbiamo costruire una mentalità vincente

La vittoria del Chelsea nella finale di Conference League, con un convincente 4-1 contro il Betis, potrebbe segnare l'inizio di una nuova era di successi per i Blues. Enzo Maresca, tecnico del club, crede fermamente che questa vittoria possa contribuire a costruire una mentalità vincente e aprire un nuovo capitolo di crescita e ambizione.

Il Chelsea ieri ha vinto 4-1 la finale di Conference League contro il Betis. Per i blues questo successo potrebbe rappresentare l’inizio di una nuova era vincente, come ha specificato anche il tecnico Enzo Maresca. Maresca ci crede: «Speriamo che la vittoria del Chelsea in Conference sia l’inizio di una nuova era». Il Telegraph scrive: Poco dopo aver visto la sua squadra vincere la Conference League, Enzo Maresca ha espresso la sua speranza che il trofeo sia l’inizio di una nuova era di successi per il club. «Speriamo che possa essere un punto di partenza. Per costruire una mentalità vincente bisogna vincere partite e competizioni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it