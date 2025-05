Marecchiese Sacchetti sbotta | I fondi non esistono solo promesse Però ok a pale alte come grattacieli

Il Comune di Santarcangelo lancia l'allarme sulla situazione della Marecchiese, tra promesse non mantenute e tagli ai fondi già stanziati, mentre si sviluppano progetti come le pale alte e le colate di cemento. Filippo Sacchetti, sindaco e ex segretario, denuncia un futuro incerto per la Valmarecchia e chiede interventi concreti per salvaguardare il territorio.

“Sulla Marecchiese solo promesse mentre si tagliano fondi già stanziati alle provinciali, pale alte come grattacieli sui crinali e colate di cemento lungo il fiume: verso quale Valmarecchia stiamo andando”. A prendere la parola è Filippo Sacchetti, sindaco di Santarcangelo ed ex segretario. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Marecchiese, Sacchetti sbotta: "I fondi non esistono, solo promesse. Però ok a pale alte come grattacieli"

