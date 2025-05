Marco Rubio | Dialogo in buona fede con l' Ucraina unica via per la pace

Il segretario di stato Marco Rubio sottolinea che un "dialogo in buona fede" con l'Ucraina rappresenta l'unica via concreta verso la pace. In un recente colloquio con il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov, Rubio ha evidenziato l'importanza di un confronto sincero per trovare soluzioni durature nel conflitto ucraino.

Un " dialogo in buona fede " con l' Ucraina è l'unica strada. Lo ha detto il segretario di stato Marco Rubio al ministro degli esteri russo Serghei Lavrov, secondo quanto riportato dai media americani. "Il segretario di stato Marco Rubio ha parlato con il ministro degli esteri russo Serghei Lavrov. Rubio ha dato il benvenuto allo scambio di prigionieri durante il fine settimana e ribadito gli appelli del presidente Trump a un dialogo costruttivo e in buona fede con l'Ucraina, come unica via per mettere fine alla guerra", afferma il Dipartimento di stato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Marco Rubio: Dialogo in buona fede con l'Ucraina unica via per la pace

Guerra Ucraina-Russia: i colloqui trilaterali con la Turchia cominceranno a Istanbul alle 11:30 italiane. Il segretario di Stato Usa Marco Rubio e il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan incontrano i capi delegazione di Mosca e Kiev - Oggi, 16 maggio 2025, si avviano a Istanbul i colloqui trilaterali tra Ucraina e Russia, mediati da Stati Uniti e Turchia. 🔗continua a leggere

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Rubio a Lavrov, dialogo in buona fede con Kiev unica strada; Rubio a Lavrov, dialogo in buona fede con Kiev unica strada; Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Mosca: “Negoziati diretti il 2 giugno a Istanbul”; Disgelo tra Zelensky e Vance a Roma, oggi la telefonata tra Trump e Putin. 🔗Cosa riportano altre fonti

Marco Rubio: Dialogo in buona fede con l'Ucraina unica via per la pace - Il segretario di stato Marco Rubio sollecita un dialogo costruttivo con l'Ucraina per porre fine al conflitto, secondo i media americani. 🔗Lo riporta quotidiano.net

Ucraina: Rubio a Lavrov, dialogo costruttivo con Kiev è unica via - Torino, 29 mag. (LaPresse) - Nella conversazione avuta con il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, il segretario di Stato Marco Rubio "ha accolto con ... 🔗Riporta msn.com

Dialogo tra Stati Uniti e Russia: Marco Rubio e Serghiei Lavrov discutono sulla guerra in Ucraina - Prospettive future e possibilità di risoluzione Nonostante le sfide, le recenti comunicazioni tra Marco Rubio e Serghiei Lavrov potrebbero rappresentare un preludio a un rinnovato tentativo di ... 🔗Scrive gaeta.it

Siamo tutti d'accordo sull'umiliare Marco Rubio