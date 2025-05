Marco Rizzo smaschera la sinistra | La piazza per Gaza è puro opportunismo dei traditori della classe operaia Cgil in testa

Marco Rizzo smaschera la manifestazione per Gaza, definendola un atto di opportunismo dei traditori della classe operaia, con la Cgil in prima linea. Nella sua intervista al Secolo d’Italia, l’ex esponente comunista denuncia un’operazione politica finalizzata all’elettoralismo, allontanandosi dai valori della solidarietà autentica.

«La manifestazione per Gaza organizzata dal Pd è un misero elemento di opportunismo ed elettoralismo». Queste le parole sferzanti pronunciate da Marco Rizzo, ex esponente del Partito comunista italiano e fondatore di Democrazia sovrana popolare assieme a Francesco Toscano, nell’intervista al Secolo d’Italia. L’ex europarlamentare rosso non ha dubbi sui prossimi referendum dell’8 e 9 giugno: «Non andrò a votare, la Cgil e il Pd sono dei traditori della classe operaia», e ancora «sono assolutamente contrario al conferimento della cittadinanza agli extracomunitari». L’ex cossuttiano condanna gli attacchi del 7 ottobre, ma senza risparmiare critiche verso il premier israeliano: «Mi viene da pensare che Benjamin Netanyahu fosse al corrente dell’iniziativa di Hamas e che non abbia fatto nulla per impedirlo». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Marco Rizzo smaschera la sinistra: “La piazza per Gaza è puro opportunismo dei traditori della classe operaia, Cgil in testa”

Marco Rizzo azzera il Pd: "Gli resta solo il fascismo" - Marco Rizzo, ex segretario del PC e attuale leader di Democrazia Sovrana Popolare, lancia un duro attacco al Partito Democratico, accusandolo di ridursi a un antifascismo senza sostanza. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Marco Rizzo Smaschera Sinistra Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Marco Rizzo smaschera il Pd: "Usa l'antifascismo come strumento da passerella" - Marco Rizzo parla a tutto tondo della politica italiana e attacca frontalmente la sinistra e il Pd per l'antifascismo da passerella. Lo ha intervistato Alberto Maggi su Affaritaliani.it da cui ... 🔗Si legge su iltempo.it

Anche Rizzo si schiera per non andare a votare i referendum della sinistra - Referendum. Marco Rizzo invita a disertare le urne e a non votare i referendum proposti dalla sinistra che ha tradito la classe lavoratrice ... 🔗giornaleadige.it scrive

La lezione di Marco Rizzo a Fedez e ai comunisti col Rolex - Marco Rizzo ... corretto, Rizzo attacca: «Io non sapevo nemmeno chi fosse, la sera del Primo Maggio mi sono informato, sono andato a sentirmi il suo pensiero. Se Fedez è di sinistra, allora ... 🔗Riporta iltempo.it