Marco Murador rinnova con la dbs calcetto Miane C5

Marco Murador rinnova il suo impegno con la DBS Calcetto Miane C5, confermando la passione e la determinazione che spingono il team verso traguardi storici. La nostra Under 21 si appresta a vivere un momento unico, pronto a scrivere una pagina indimenticabile nella storia della Dibiesse Calcio a 5.

Ci sono momenti che segnano un’epoca. Attimi in cui passato, presente e futuro si fondono in un’unica, potente emozione. La Dibiesse Calcio a 5 sta vivendo uno di quei momenti. Per la prima volta nella sua storia, la nostra Under 21 si prepara a scrivere la pagina più gloriosa:?? La Finale. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Marco Murador rinnova con la dbs calcetto Miane C5

