Marco Crocitta l’avvocato accusato nella sparizione di Denisa Adas | Io non c’entro E lei secondo me è morta

Si chiama Marco Crocitta l’avvocato chiamato in causa nella scomparsa di Denisa Maria Adas. La sex worker rumena è sparita da Prato nella notte tra il 15 e il 16 maggio. La madre di lei, Maria Cristina, è sotto indagine per false dichiarazioni ai pm. Perché ha omesso di dire agli investigatori che aveva saputo di un presunto sequestro di persona nei confronti della figlia e che un avvocato si era offerto di fare da mediatore. Crocitta oggi parla con il Messaggero di «un grosso equivoco». E nega di aver ricevuto avvisi di garanzia per la vicenda. Marco Crocitta e Maria Denisa Adas. A parlare di un avvocato che si era proposto di fare da mediatore per il sequestro con la polizia è stata un’amica di Denisa. 🔗 Leggi su Open.online