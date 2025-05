Marco Carnesecchi convocato in Nazionale per le qualificazioni Mondiale 2026

Marco Carnesecchi, il giovane portiere riminese, è stato convocato in nazionale per le qualificazioni mondiale 2026 dopo l'infortunio di Vicario. Questa chiamata di Spalletti rappresenta un’importante occasione per il portiere emergente di mettersi in luce sulla scena internazionale.

Marco Carnesecchi sale in corsa sul treno della Nazionale. Il portiere riminese, escluso in prima battuta, ieri è stato chiamato dal commissario tecnico Luciano Spalletti per sostituire l’infortunato Guglielmo Vicario, fresco vincitore dell’Europa League con la maglia del Tottenham Hotspur. Una convocazione che arriva a poco più di una settimana dal primo impegno valido per le qualificazioni al Mondiale che il prossimo anno si giocherà Canada, Messico e Stati Uniti, in programma venerdì della prossima settimana contro la Norvegia di Haaland. Il portiere riminese si va così ad aggiungere ai compagni dell’ Atalanta, Davide Zappacosta, Mateo Retegui e Daniel Maldini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Marco Carnesecchi convocato in Nazionale per le qualificazioni Mondiale 2026

Le notizie più recenti da fonti esterne

