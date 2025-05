Marco Becattini confermato alla guida del Terranuova Traiana per la stagione 2025-2026

Marco Becattini è stato confermato come allenatore del Terranuova Traiana per la stagione 2025-2026, garantendo così continuità e stabilità alla squadra. La decisione, supportata dal ritorno del direttore sportivo Donello Resti, rafforza il progetto di sviluppo e crescita del club. Un passo importante per il futuro del Terranuova Traiana, volto a consolidare i successi già ottenuti.

TERRANUOVA Marco Becattini è stato confermato alla guida del Terranuova Traiana per la stagione 2025-2026. Una decisione che ha richiesto alcuni giorni e che in un certo qual modo è stata agevolata dal ritorno in biancorosso del direttore sportivo Donello Resti. Sarà dunque nel segno della continuità la guida tecnica della prima squadra, con l’obiettivo di ritagliarsi uno spazio in serie D dopo la storica salvezza ottenuta lo scorso 11 maggio. La dirigenza, dunque, non poteva che ripartire da un confronto con Becattini per costruire il gruppo che si misurerà nel prossimo campionato. Il trainer di Figline, quando ha allenato in riva al Ciuffenna, non ha mai fallito. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net