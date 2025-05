Marche l’Open d’Italia Disabili va in buca nel Parco del Conero

Scopri l'Open d’Italia Disabili al Conero Golf Club di Sirolo, l’evento internazionale che promuove l’inclusione nel golf dal 31 maggio al 1° giugno. Un'occasione unica per valorizzare il talento e la passione degli atleti con disabilità, nel cuore delle Marche.

L’inclusione va in buca al Conero Golf Club di Sirolo (Ancona), dove dal 31 maggio al 1° giugno si disputerà l’Open d’Italia Disabili supported by Regione Marche, torneo internazionale del circuito European Disabled Golf Association (EDGA). L’evento, giunto alla 25esima edizione, si disputerà per la seconda volta consecutiva nella Regione Marche, presenting sponsor anche per il 2026, nell’ambito di un accordo triennale con la Federazione Italiana Golf. La gara è aperta ai giocatori di tutte le categorie di disabilità, con un handicap di golf riconosciuto a livello nazionale non superiore a 54 e in possesso di un Access Pass o di un WR4GD Pass. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Marche, l’Open d’Italia Disabili va in buca nel Parco del Conero

