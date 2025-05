Marche il Consiglio al monumento dei vittoriosi di Castelfidardo

Scopri l'importanza storica del Monumento ai Vittoriosi di Castelfidardo, un simbolo di orgoglio e identità nazionale. In occasione di una giornata speciale, il Presidente del Consiglio regionale Dino Latini ha sottolineato il valore di questo luogo come punto di riferimento per la memoria e il patrimonio culturale della nostra regione.

“Occasione per celebrare un luogo che rappresenta un importante punto di riferimento per la nostra storia e la nostra identità”. Con queste parole il Presidente del Consiglio regionale Dino Latini ha descritto la giornata evento tenutasi a Castelfidardo per celebrare e valorizzare il Monumento nazionale “Ai vittoriosi di Castelfidardo”. L’evento, organizzato dal Consiglio regionale delle Marche su proposta del Presidente Latini, in collaborazione con l’ Ufficio scolastico regionale e il Comune di Castelfidardo, è servito a ricordare la vicenda storica della battaglia, svoltasi a Castelfidardo il 18 settembre 1860, da cui derivò l’annessione di Marche e Umbria al Regno d’Italia. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Marche, il Consiglio al monumento dei vittoriosi di Castelfidardo

