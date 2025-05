Marche ad Ancona il punto sulla cybersicurezza nazionale

Il convegno “La cybersicurezza per lo sviluppo sociale ed economico del Paese”, tenutosi ad Ancona, ha evidenziato l'importanza della sicurezza digitale come leva strategica per il progresso nazionale. Promosso dalla Regione Marche e dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, l’evento ha affrontato le sfide e le strategie per proteggere il nostro paese nel mondo digitale.

Si è svolto questa mattina, giovedì 29 maggio, presso la Loggia dei Mercanti di Ancona, il convegno “La cybersicurezza per lo sviluppo sociale ed economico del Paese: prevenire, proteggere, contrastare ”, promosso dalla Regione Marche e dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN). L’evento ha posto al centro dell’attenzione il ruolo strategico della cybersicurezza nella protezione dei cittadini, delle istituzioni e del sistema produttivo, nonché nella promozione di una cultura proattiva di prevenzione e contrasto alle minacce digitali. Il convegno . Il convegno ha visto la partecipazione del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Alfredo Mantovano e del presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Marche, ad Ancona il punto sulla cybersicurezza nazionale

