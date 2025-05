Marche Acquaroli | Open d’Italia disabili di golf occasione crescita

Le Marche Acquaroli sono orgogliose di ospitare il 25° Open d’Italia Disabili di Golf al Conero Golf Club di Sirolo, un evento importante per promuovere l’inclusione e lo sviluppo del turismo sportivo nella regione. Questa iniziativa, in programma dal 31 maggio al 1° giugno, rappresenta un’occasione di crescita per il territorio e per il mondo del golf disabili, consolidando un forte legame tra sport e comunità locale.

“Siamo molto felici di ospitare il 25esimo Open d’Italia disabili che si svolgerà al Conero Golf Club di Sirolo (Ancona), dal 31 maggio al 1° giugno. Un accordo che viene svolto in tre anni. Questa è un’occasione di crescita. Soprattutto la possibilità di legare, per tre anni consecutivi, il golf con il nostro territorio. Lo facciamo cercando di garantire la migliore accoglienza possibile e cercando di promuovere la bellezza e l’adeguatezza delle nostre strutture, del nostro paesaggio e della nostra eno-gastronomia. Un’opportunità che gli atleti, i responsabili della Federazione e i loro accompagnatori potranno cogliere”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Marche, Acquaroli: “Open d’Italia disabili di golf occasione crescita”

L'inclusione va in buca al Conero Golf Club di Sirolo: presentata l'edizione numero 25 degli Open d'Italia disabili - Scopri come l'inclusione fa tappa al Conero Golf Club di Sirolo, teatro della 25ª edizione degli Open d’Italia Disabili, un prestigioso appuntamento del circuito European Disabled Golf Association. 🔗continua a leggere

