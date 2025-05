Maradona processo peggio di una serie tv

Il processo a Diego Maradona sta assumendo proporzioni quasi da copione di una serie TV, evidenziando le criticità del sistema giudiziario argentino. Leo Turrini invita a riflettere su come, a volte, la giustizia sembri più uno spettacolo mediatico che un reale tentativo di tutela, con il Processo de Dios a testimonianza di questo parallelismo.

Leo Turrini Breve promemoria per chi pensa, magari non a torto!, che nella nostra amata Italia l’amministrazione della giustizia somigli un po’ troppo ad uno spettacolo multimediale: c’è chi sta peggio. Rimbalza dall’Argentina la notizia che uno dei giudici del cosiddetto Processo de Dios, a carico dei sanitari che non tutelarono la salute di Diego Armando Maradona, è stato costretto ad abbandonare il caso. Motivo: la signora Julieta Makintach, 47 anni, membro della corte di Buenos Aires, beh, mentre era intenta a valutare indizi e prove si dedicava pure, in contemporanea!, a partecipare come protagonista ad una futura serie tv dedicata alla tragica fine del Pibe de Oro, idolo nazionale che il popolo della Pampa vorrebbe ottenesse almeno giustizia postuma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Maradona, processo peggio di una serie tv

