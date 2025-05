Maradona annullato il processo per la morte dopo lo scandalo del giudice Ecco cosa è successo

Scandalo nel caso Maradona: il processo per la sua morte è stato annullato dopo un controverso episodio giudiziario. Una decisione sorprendente, legata all'autorizzazione per un documentario sulle udienze, ha sconvolto le indagini e cambiato il corso della vicenda.

La decisione è arrivata in seguito allo scandalo dell'autorizzazione da parte di uno dei tre giudici del tribunale di un documentario sulle udienze del processo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Maradona, annullato il processo per la morte dopo lo scandalo del giudice. Ecco cosa è successo

