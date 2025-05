Manna scatenato in arrivo un altro top player | c’è il sì del calciatore!

Il mercato del Napoli si infiamma con l’arrivo di un nuovo top player: Kevin De Bruyne ha dato il via libera, portando grandi entusiasmo tra i tifosi. Il d.s. Giovanni Manna continua a spingere per costruire una squadra di livello internazionale, avvicinandosi sempre di più a un’annuncio che potrebbe rivoluzionare la rosa di Antonio Conte.

Il Napoli continua a lavorare in chiave mercato, ed il d.s. Giovanni Manna non sembra volersi più fermare: strappato il sì di un atro top player Il Napoli fa sognare in grande i propri tifosi. Manca poco all’ufficialità, e poi Kevin De Bruyne sarà il primo acquisto che Antonio Conte potrebbe ritrovarsi in rosa nel caso in cui decidesse di continuare l’avventura sulla panchina azzurra, iniziata con uno scudetto insperato. Il d.s. Giovanni Manna sta lavorando, inoltre, per strappare i sì di altri calciatori importanti, che andrebbero a rinforzare una rosa che il prossimo anno dovrà sostenere le tre competizioni più la Supercoppa Italiana. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Manna scatenato, in arrivo un altro top player: c’è il sì del calciatore!

È il solito assalto dalla Premier: Napoli scippato di un altro top player | Manna a caccia del sostituto - Il Napoli festeggia il secondo scudetto consecutivo, ma l’entusiasmo è offuscato da un nuovo assalto della Premier League, che strappa un altro top player dalla squadra. 🔗continua a leggere

Cosa riportano altre fonti

Calciomercato Napoli, Manna scatenato: doppio colpo dalla Ligue 1; GAZZETTA - MANNA SCATENATO: DE BRUYNE E DAVID IN CHIUSURA. E PER L'ATTACCO PIACE HOJLUND; Il ds Manna scatenato sul mercato: “Non solo De Bruyne”; Napoli scatenato sul mercato: De Bruyne e altri obiettivi per rinforzare la rosa. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Manna scatenato: si avvicina un altro colpo, affare da 25 milioni - Manna scatenato: è in arrivo un altro colpo per il Napoli, sempre più vicino l’acquisto di un giocatore per un affare da 25 milioni. Il Napoli ha subito mostrato le sue ambizioni sul calciomercato. Tr ... 🔗Da informazione.it

Napoli, Manna scatenato: dopo De Bruyne vicini David e Zhegrova - ForzAzzurri.net - Napoli, Manna scatenato: dopo De Bruyne vicini David e Zhegrova Il Napoli continua a muoversi con decisione sul mercato e il direttore sportivo Giovanni ... 🔗forzazzurri.net scrive

Manna vuole convincere Conte: "In arrivo questi due giocatori". Tra 48 ore la risposta del mister - Giovanni Manna è al lavoro per convincere Antonio Conte a restare a Napoli. Il DS sta lavorando per prendere due importanti calciatori. 🔗Segnala msn.com

Arrestato Capo Girati jo banana