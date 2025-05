Manila Esposito | Volevo confermarmi Campionessa d’Europa successo grandissimo E nelle finali…

Manila Esposito si conferma campionessa d’Europa di ginnastica artistica nel 2025, ripetendo il grande successo ottenuto lo scorso anno a Rimini. Con questa vittoria, la giovane atleta diventa la prima italiana a vincere due volte consecutive il titolo nel concorso generale individuale, entrando di diritto nella storia della disciplina.

Campionessa d'Europa nel concorso generale individuale per la seconda volta consecutiva, come mai nessuna italiana era riuscita a fare prima di oggi. Manila Esposito si è imposte nell'all-around degli Europei 2025 di ginnastica artistica, bissando il successo ottenuto dodici mesi fa a Rimini ed entrando di diritto nella storia della Polvere di Magnesio tricolore. Manila Esposito ha espresso tutta la propria soddisfazione attraverso i canali federali: " Questa è stata una gara combattuta fino alla fine, volevo confermarmi e ci sono riuscita. Mi sono confermata Campionessa d'Europa e questo per me è un successo grandissimo perché significa che tutto il lavoro che sto facendo sta andando bene e spero di continuare così e andare solo meglio".

