Manila Esposito tra i mostri sacri della ginnastica artistica con il doppio trionfo | unica italiana in scia a Comaneci

Manila Esposito si afferma come uno dei mostri sacri della ginnastica artistica italiana, con un doppio trionfo che la rende unica nel suo genere, seguendo le orme di Comaneci. A soli vent’anni, il suo successo nel concorso generale individuale segna un nuovo capitolo della storia della ginnastica in Italia, portando la tradizione azzurra tra le grandi protagoniste mondiali.

Soltanto venti anni fa sembrava impensabile sognare un trionfo nel concorso generale individuale da parte di una ginnastica italiana. Vanessa Ferrari ha poi riscritto qualsiasi logica laureandosi Campionessa del Mondo nel 2006 e Campionessa d’Europa nel 2007: le apoteosi di Aarhus e Amsterdam restano dei pilastri della storia della Polvere di Magnesio tricolore, risulteranno per sempre intoccabili e hanno senza dubbio spronato un intero movimento. Si sono dovuti aspettare tre lustri pieni per ritornare sul gradino piĂą alto del podio nel giro completo, con la stoccata di Asia D’Amato agli Europei 2022 in quel di Monaco. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Manila Esposito, tra i mostri sacri della ginnastica artistica con il doppio trionfo: unica italiana, in scia a Comaneci

Ginnastica artistica: trionfo del team Eta Beta ai campionati nazionali Uisp - Il team Eta Beta si laurea campione ai campionati nazionali Uisp di ginnastica artistica a Cesenatico, conquistando titoli e risultati eccellenti. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Manila Esposito Mostri Sacri Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Manila Esposito, tra i mostri sacri della ginnastica artistica con il doppio trionfo: unica italiana, in scia a Comaneci - Soltanto venti anni fa sembrava impensabile sognare un trionfo nel concorso generale individuale da parte di una ginnastica italiana. Vanessa Ferrari ha ... 🔗Secondo oasport.it

Ginnastica Artistica, Manila Esposito sempre più nella storia: oro bis nell'all around agli Europei come Comaneci e Khorkhina - Per il secondo anno di fila Manila Esposito conquista la medaglia d'oro nel concorso all around degli Europei di ginnastica artistica, entrando in un club ristretto di atlete vincenti ... 🔗Segnala sport.virgilio.it

MANILA II, SOVRANA D’EUROPA! Esposito incanta ed è ancora oro nell’all-around! - Reginetta d'Europa. Sovrana totale. Padrona del Vecchio Continente. Semplicemente Manila Esposito, anzi Sua Maestà Manila II. La 18enne campana si è ... 🔗Come scrive oasport.it