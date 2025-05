Manila Esposito lezione di eleganza leggiadria e dedizione | la Reginetta sorridente padrona d’Europa

Scopri la lezione di eleganza, leggerezza e dedizione di Manila Esposito, la "reginetta sorridente" che continua a conquistare l’Europa. Con la sua determinazione e stile impeccabile, Manila dimostra che per confermarsi ai massimi livelli serve più di vincere: occorre essere autentici fuoriclasse.

Se vincere è complicato, confermarsi è ancora più difficile. Un vecchio adagio che viene citato ciclicamente in ambito sportivo, ma quando si ha a che fare con dei fuoriclasse non ci sono proverbi che tengono e Manila Esposito non bada di certo a questi dettami. Lo scorso anno si era imposta come un’autentica rivelazione, questa volta ha dominato da favorita della vigilia: dodici mesi fa a Rimini era stata magistrale davanti ad Alice D’Amato, oggi a Lipsia ha schiacciato l’intera concorrenza rasentando i 55 punti. Campionessa d’Europa nel concorso generale individuale per due volte consecutive, l’italiana più vincente di sempre sul giro completo in campo continentale (dopo le stoccate uniche di Vanessa Ferrari nel 2007 e Asia D’Amato nel 2022), l’azzurra capace di mettersi al collo sette medaglie europee nel giro di un anno. 🔗 Leggi su Oasport.it