Manila Esposito insegue altre glorie agli Europei | trave e corpo libero per nuovi ori E alle parallele…

Manila Esposito, la giovane stella della ginnastica italiana, continua a brillare agli Europei 2025, dove ha già conquistato tre medaglie in quattro giorni! Con il suo talento eccezionale, ha guidato la squadra al trionfo e ha dimostrato che l'Italia è sempre più protagonista nel panorama sportivo europeo. In un momento in cui la ginnastica sta guadagnando popolarità, la sua ricerca di nuove glorie fa sognare i tifosi. Chi sarà il prossimo a seguirne le orme?

Manila Esposito ha conquistato tre medaglie in quattro giorni agli Europei 2025 di ginnastica artistica: ha trascinato la squadra verso il trionfo nel team event, si è meritata il team nel neonato evento a coppie miste insieme a Lorenzo Minh Casali e si è confermata sul trono continentale del concorso generale individuale. La 18enne campana ha difeso il titolo conquistato dodici mesi fa a Rimini e la sua avventura a Lipsia è stata stellare, ma ha tutte le carte in regola per rimpinguare ulteriormente il proprio bottino. All’appello mancano le finali di specialità, dove l’azzurra proverà a salire nuovamente sul podio in terra tedesca. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Manila Esposito insegue altre glorie agli Europei: trave e corpo libero per nuovi ori. E alle parallele…

Europei di Ginnastica Artistica, Manila Esposito da sogno: fa oro nell’All Around Individuale

Manila Esposito, giovane talento cresciuta a Civitavecchia, conquista l'oro nell'all-around ai Campionati Europei di Ginnastica Artistica a Lipsia.

Manila Esposito insegue altre glorie agli Europei: trave e corpo libero per nuovi ori. E alle parallele…

Manila Esposito, chi è la nuova stella della ginnastica artistica

Barbaro “Manila Esposito cresciuta nella famiglia Asi”

