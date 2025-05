Manifestazioni Gaza riformisti Pd aderiscono anche a iniziativa Renzi-Calenda

I riformisti del PD, insieme a Renzi e Calenda, confermano il loro sostegno alle manifestazioni di solidarietà per Gaza in programma la prossima settimana, aderendo come segno di vicinanza più che di partecipazione attiva. Entrambe le iniziative, tra cui la mobilitazione a Piazza San Giovanni a Roma, testimoniano l'impegno condiviso nel promuovere un dibattito importante su temi di attualità e diritti umani.

(Adnkronos) – Spiegano che si tratta più "di una adesione che di un partecipazione" ma che insomma sosterranno entrambe le iniziative su Gaza in programma la prossima settimana. Sia la manifestazione a piazza San Giovanni a Roma, indetta da Pd, M5S e Avs il 7 giugno sulla piattaforma unitaria già presentata in Parlamento. Sia quella . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Gaza, manifestazioni pro Palestina a Londra in ricordo della Nakba - Sabato a Londra, una folla compatta si è riunita per commemorare la Nakba, il 77esimo anniversario dell'espulsione di massa dei palestinesi.

