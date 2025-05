Manifestazione per Gaza opposizioni divise | contro-evento di Azione e Italia Viva

Le opposizioni italiane si dividono ancora una volta sul tema della manifestazione a sostegno di Gaza, con due città e due date diverse che segnano un fronte frammentato. Mentre si intensificano i dibattiti, il paese si avvicina a una manifestazione cruciale per denunciare la drammatica situazione nella Striscia di Gaza.

Due città diverse, due giorni differenti, due distinti appuntamenti. È lo scenario che si profila nell' opposizione, ancora una volta divisa, stavolta sul tema legato alla manifestazione annunciata per denunciare quanto si sta verificando nella Striscia di Gaza. Nel giorno in cui il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, tiene in Parlamento l'informativa sulla crisi in Medioriente, i leader di Pd, M5s e Avs – Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli – si presentano assieme davanti a Montecitorio per lanciare l'appello "agli italiani e alle italiane per scendere in piazza sabato 7 giugno a Roma ".