Manifestare per la Palestina va benissimo ma la politica deve fare il suo prendendo posizione Israele sta compiendo un massacro

Marciamo per una Palestina libera e per il popolo di Gaza, evidenziando che la politica deve assumersi le proprie responsabilità, condannando il massacro in corso. Le manifestazioni sono un importante gesto di solidarietà contro le azioni di Netanyahu e le violenze che avvengono con precisione e determinazione, testimoniando il coinvolgimento civile e la forza della protesta popolare.

In piazza si andrà per la sola Palestina e per il solo popolo di Gaza. E contro Netanyahu, che oggi rappresenta Israele. I massacri avvengono con indosso delle uniformi precise. Da qui non si può sfuggire. Le piazze che si animano di impegno politico e di passione civile sono un grande segno. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Manifestare per la Palestina va benissimo ma la politica deve fare il suo prendendo posizione, Israele sta compiendo un massacro

Fischi contro Israele all'Eurovision 2025 e grida del pubblico: "Palestina libera", ma la regia copre tutto con applausi finti - VIDEO - Durante l'Eurovision Song Contest 2025, l'esibizione della cantante israeliana Yuval Raphael è stata segnata da intense contestazioni, con il pubblico che ha fischiato e gridato "Palestina libera". 🔗continua a leggere

