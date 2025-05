Manifatturiero italiano in crisi | costi energetici incentivi e strategie per l’autonomia energetica

Il settore manifatturiero italiano sta affrontando una crisi senza precedenti a causa dei crescenti costi energetici, che mette a rischio la continuità delle imprese. Per superare questa sfida, è fondamentale adottare strategie di risparmio energetico, incentivare soluzioni sostenibili e promuovere l’autonomia energetica del settore.

Il comparto manifatturiero italiano, cuore pulsante dell'economia nazionale, è a rischio a causa dell'aumento del costo dell'energia. Le aziende, in numerose situazioni, si vedono costrette a ridurre o sospendere la produzione: non c'è carenza di richiesta, ma il prezzo dell'energia, tanto per l'elettricità quanto per il gas, annulla ogni margine di profitto. Una pressione insostenibile.