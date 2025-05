Mani nude | usare il genere per raccontare la ferocia dei nostri tempi

Scopri "Mani nude", l'opera seconda di Mauro Mancini in arrivo al cinema il 5 giugno, che affronta con intensità la ferocia dei nostri tempi attraverso un'indagine sull'educazione alla violenza. Un film che, partendo dal genere, svela le profonde dinamiche della nostra società e della nostra cultura.

Arriva al cinema il 5 giugno l'opera seconda di Mauro Mancini, Mani nude, che parte come un film di genere ma diventa un'indagine sull'educazione al male e alla violenza. Lo hanno presentato il regista, Alessandro Gassmann, Francesco Gheghi e gli altri attori.

