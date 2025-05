Manhattanhenge 2025 | quando New York diventa magia pura

Scopri la magia di Manhattanhenge 2025, l'evento spettacolare che trasforma le strade di New York in un capolavoro di luce dorata. Due volte all'anno, questo fenomeno unico, definito dall'astrofisico Neil deGrasse Tyson, permette di vivere un’incredibile fusione tra architettura e astronomia. Non perdere l’occasione di assistere a questo suggestivo spettacolo urbano!

Due volte all’anno, le strade di Manhattan si trasformano in un teatro naturale dove architettura e astronomia danzano insieme in una sinfonia di luce dorata. Il Manhattanhenge, termine coniato dall’astrofisico Neil deGrasse Tyson, rappresenta uno dei fenomeni urbani più spettacolari al mondo, quando il sole si allinea perfettamente con la griglia stradale di Manhattan, creando un corridoio luminoso che attraversa l’intera isola da est a ovest. Questo straordinario evento astronomico si verifica due volte in primavera e due volte in estate, trasformando le fredde arterie urbane in cattedrali di luce naturale. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Manhattanhenge 2025: quando New York diventa magia pura

