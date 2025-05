Mangiano le famose caramelle gommose e finiscono in ospedale | cosa avevano all’interno

Un grave episodio di intossicazione ha coinvolto alcuni consumatori di famose caramelle gommose, finendo in ospedale dopo averle mangiate. Le autorità sanitarie olandesi stanno indagando su cosa fosse nascosto all’interno di questi dolci, mentre l’azienda ha già ritirato le confezioni sospette.

L’allarme sul noto marchio di dolciumi è scattato quando una famiglia, dopo aver consumato il prodotto, ha accusato malori gravi, finendo in ospedale. Le autorità sanitarie olandesi hanno immediatamente avviato i controlli e l’azienda ha deciso di collaborare ritirando le confezioni sospette. Le indagini sono ancora in corso. Leggi anche: Aereo precipita dopo il decollo, ci sono vittime Una notizia che ha destato clamore arriva dai Paesi Bassi, dove un intero lotto di caramelle Haribo è stato richiamato dal commercio dopo che alcune confezioni si sono rivelate contaminate. L’episodio che ha fatto scattare il campanello d’allarme si è verificato quando una famiglia ha consumato alcune caramelle Haribo Happy Cola F!ZZ, acquistate in una confezione da 1 kg, accusando vertigini, giramenti di testa e altri sintomi neurologici. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Mangiano le famose caramelle gommose e finiscono in ospedale: cosa avevano all’interno

Mangiano caramelle Haribo e finiscono in ospedale: "C'è della droga dentro". Scatta maxi richiamo - Attenzione: un lotto di caramelle Haribo Happy Cola Fizz è stato ritirato dal mercato dopo che tre persone, appartenenti alla stessa famiglia nei Paesi Bassi, sono finite in ospedale per aver consumato dolciumi contaminati da cannabis. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Mangiano Famose Caramelle Gommose Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Mangiano caramelle gommose ma finiscono intossicati in ospedale - Alle forze dell'ordine è stata segnalata la camera d'hotel dove hanno trovato le caramelle gommose che sarebbero di una coppia di americani di 37 e 31 anni in vacanza nella struttura alberghiera ... 🔗Segnala ilgiornale.it

Come fare le caramelle gommose o marshmallows - Soffici, colorante e golose, da utilizzare subito per riempire la calza della Befana. Le caramelle gommose. Quante ne abbiamo mangiate da bambini. Soffici e vaporose come batuffoli di ovatta, colorate ... 🔗Si legge su deabyday.tv

Mangiano caramelle alla cannabis: due giovani intossicate finiscono in ospedale - Sono caramelle gommose che in commercio si possono trovare in diverse forme e colori, che contengono cannabidiolo. Le due ragazze colte dai sintomi di un'intossicazione Secondo quanto ricostruito ... 🔗Riporta fanpage.it