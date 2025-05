Mangiano caramelle Haribo e finiscono in ospedale | C' è della droga dentro Scatta maxi richiamo

Attenzione: un lotto di caramelle Haribo Happy Cola Fizz è stato ritirato dal mercato dopo che tre persone, appartenenti alla stessa famiglia nei Paesi Bassi, sono finite in ospedale per aver consumato dolciumi contaminati da cannabis. Scopri cosa c’è dietro questo maxi richiamo e come riconoscere i prodotti sicuri per evitare rischi alla salute.

Haribo ha ritirato un intero lotto di caramelle Happy Cola Fizz dopo che tre persone appartenenti alla stessa famiglia sono finite in ospedale nei Paesi Bassi dopo aver consumato i dolciumi apparentemente contaminati da cannabis. Capogiri dopo aver mangiato caramelle La famiglia olandese. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Mangiano caramelle Haribo e finiscono in ospedale: "C'è della droga dentro". Scatta maxi richiamo

