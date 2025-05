Mangia e passìa festival del Tarallo e le piazze della Capitale | cosa fare nel weekend del 2 giugno

Scopri il Mangia e Passìa, il festival del tarallo e delle piazze di Roma, perfetto per il weekend del 2 giugno, tra degustazioni, eventi culturali e tradizioni locali. Un’occasione unica per vivere la città tra sapori autentici, escursioni nei borghi e festeggiamenti per la Festa della Repubblica.

Il lungo weekend di fine maggio che si allunga con la festa della Repubblica propone appuntamenti dedicati al gusto e ai prodotti tipici, ma anche escursioni nei borghi dell’entroterra, teatro, passeggiate ecologiche in bici, presentazioni di libri e una giornata per andare a vela. C’è anche la. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - "Mangia e passìa", festival del Tarallo e le piazze della Capitale: cosa fare nel weekend del 2 giugno