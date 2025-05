Manga più venduti del 2025 finora

Scopri quali sono i manga più venduti del 2025 finora, un anno di successi epici nel mondo del fumetto giapponese. Con numeri di vendita da record e nuove serie che conquistano fan di tutto il mondo, il panorama manga continua a evolversi e a sorprendere gli appassionati.

Il panorama del manga nel 2025 si conferma estremamente vivace e competitivo, con numeri di vendita record e serie che continuano a dominare le classifiche di tutto il mondo. Grazie a un mix di anime di successo, fanbase solide e nuove uscite, molte opere si sono affermate come pilastri della cultura pop giapponese e internazionale. le serie manga più vendute nel 2025. Le statistiche pubblicate da Oricon, principale ente di rilevazione delle vendite in Giappone, indicano che i titoli più popolari sono quelli già consolidati ma anche alcune novità che hanno riscosso grande successo. Tra queste, spiccano serie come Jujutsu Kaisen, Sakamoto Days, e The Apothecary Diaries, tutte con numeri di copie vendute che superano il milione e mezzo.

Shueisha lancia Young Manga Newcomer Award 2025 con premi fino a 5 milioni di yen - La Shueisha ha dato il via al Young Manga Newcomer Award 2025, un concorso annuale che offre ai giovani talenti la possibilità di brillare nel mondo del manga seinen.

